Известная аптечная сеть открыла базовую кафедру в медуниверситете Уфы

Новая структура создана на базе кафедры фармации вуза, который является резидентом межвузовского студенческого кампуса в Уфе. Стратегическое партнерство направлено на подготовку высококвалифицированных кадров, готовых к решению актуальных задач фармацевтической отрасли.

Кафедра будет вести подготовку студентов по программам специалитета «Фармация», магистратуры «Управление и экономика в фармацевтической деятельности», а также реализовывать программы дополнительного профессионального образования.

Как отметил председатель Совета директоров аптечной сети Олег Муров, инвестиции в образование – это вклад в будущее республики. «В нашей организации более 11 тысяч сотрудников, многие из них работают в Башкортостане и получают достойную зарплату. Мы уделяем особенное внимание созданию комфортных условий для молодежи, чтобы наши дети хотели учиться и работать именно здесь. Совместная с Башкирским медуниверситетом подготовка специалистов – это большой шаг к созданию специалистов будущего и технологическому лидерству нашей страны. Если человек чувствует, что завтра будет лучше, чем сегодня, он не уедет из родной республики. Мы должны делать так, чтобы жить в Башкортостане было престижно», – подчеркнул он.

Ключевой задачей новой кафедры является интеграция академического образования с реальной практикой. Студенты смогут применять полученные знания в условиях, максимально приближенных к производственным. Учебные аудитории уже оснащены тренажерным комплексом с полноразмерным макетом аптеки, что позволяет моделировать все рабочие процессы.

Партнерство также предполагает активную научно-исследовательскую деятельность. Тематика работ студентов и аспирантов БГМУ будет формироваться с учетом потребностей фармацевтического рынка при непосредственном участии аптечной сети. Кроме того, сеть получит площадку для повышения квалификации своих сотрудников, а преподаватели университета смогут проходить стажировки в компании.

«Открытие кафедры совместно с индустриальным партнером – это не просто формальное сотрудничество, а стратегический шаг в развитии высшего фармацевтического образования в нашем регионе. Наша общая цель – подготовить не просто дипломированных специалистов, а востребованных профессионалов, которые с первого дня готовы решать реальные задачи отрази. Мы не просто учим, мы вместе с партнерами создаем среду, где рождаются специалисты будущего», – заявил ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов.

Справка

Башкортостан является одним из пилотных регионов, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных университетских кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». К 2030 году в стране планируется создать 25 таких кампусов, а к 2036 году их число увеличится до 40.

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса Уфы.