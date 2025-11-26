В Уфе завершилась конференция «Сварка и контроль – 2025»

Мероприятие, организованное резидентом кампуса – Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, стало ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития сварочного производства в нефтегазовой отрасли и других секторах промышленности.

В этом году конференция прошла в три этапа, объединив ведущих сварщиков-практиков из компаний, в частности, ПАО «НК «Роснефть», научных сотрудников и студентов, что позволило сформировать многогранную картину современных вызовов и перспектив в области сварочных технологий.

Первый этап был проведен в формате совещания главных сварщиков «Роснефти». Участники обсудили актуализацию нормативной документации, инновационные методы ремонта нефтезаводского оборудования и модернизацию системы аттестации сварочного производства.

Второй этап, состоявшийся в рамках Российского промышленного форума, был сфокусирован на перспективных технологиях и процессах, которые определят вектор развития отрасли в ближайшем будущем.

Центральным событием стал третий этап, посвященный интеграции производственных задач и научных исследований как основы для подготовки новых кадров. Основное внимание было уделено профессиональной идентификации студентов сварочного направления. Молодым специалистам показали все разнообразие задач, которые решает современный инженер-сварщик.

В ходе дискуссий эксперты отметили, что, несмотря на обширный перечень нормативных документов, в отрасли остается множество вызовов для науки. Участники провели историческую параллель: базовые знания, которые сегодня являются нормой, сто лет назад, в 1925 году, когда формировалось инженерно-сварочное образование, были передним краем науки.

«Сегодня, отмечая столетний рубеж подготовки инженеров по сварке, мы разрабатываем новые технологии, обусловленные появлением новых конструкционных материалов и источников энергии для их соединения. Последующая трансляция этих знаний в производство в виде норм и стандартов – в этом и заключается суть высшего инженерного образования», – подчеркнули в УГНТУ.

Справка

По поручению президента России Владимира Путина в стране создается сеть современных университетских кампусов. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 25 таких объектов. Работа ведется правительством РФ и минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На текущий момент проектируются и строятся 24 студгородка, а к 2036 году их количество увеличится до 40.

Республика Башкортостан вошла в число пилотных регионов по реализации этого федерального проекта. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба кампуса Уфы.