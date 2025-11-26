Уфимский университет стал стратегическим партнером Госкорпорации «Ростех»

Церемония подписания прошла в Москве в рамках заседания Совета опорных вузов Корпорации, сообщили в пресс-службе правительства РБ. В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, представители холдингов Корпорации и ректоры ведущих российских вузов.

Подписание документа позволило УУНиТ официально войти в состав Совета опорных вузов «Ростеха», который объединяет более 20 ведущих университетов страны. Главная цель Совета – укрепление кооперации между наукой и промышленностью для достижения прорывных результатов и укрепления технологического суверенитета России. В рамках соглашения стороны будут совместно создавать передовые технологии, проводить научные исследования, выполнять опытно-конструкторские работы и готовить кадры для предприятий Корпорации.

«Уфимский университет науки и технологий стал первым в Башкирии опорным вузом Госкорпорации "Ростех". В партнерстве с "Ростехом" университет будет разрабатывать инновационные решения для боевой, гражданской и беспилотной авиации – от поршневых двигателей до новых авиационных материалов с высокой прочностью и устойчивостью к экстремальным условиям. На базе ПИШ "Моторы будущего" планируется выполнять прорывные разработки инновационных электрических машин для авиационной промышленности. Объединение потенциала вуза и индустрии ускорит создание прорывных решений и поможет подготовить специалистов – технологических лидеров страны», – прокомментировала председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отметил, что университет уже выстраивает с Корпорацией бесшовную систему подготовки кадров через проекты инженерных классов, «Профессионалитет», «Крылья Ростеха» и ПИШ «Моторы будущего». С учетом потребностей «Ростеха» вуз готов расширять взаимодействие в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по ключевым направлениям.

«Сегодня в интересах "Ростеха" университет разрабатывает не имеющие аналогов в России электромеханические преобразователи энергии мощностью до 20 кВт для авто- и авиапрома. Заказчикам уже поставлено 41 опытное изделие. Сертификационные испытания проходят 4 типа изделий с плановым выходом на рынок до 2027 года в объемах более 1,5 тыс. в год. Вуз участвует в разработке четырех критически важных технологий Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех"). Работа наших ученых в области средств производства сфокусирована на специальных методах обработки, занимающих до 30% трудоемкости изготовления деталей для авиадвигателестроения», – подчеркнул Вадим Захаров.

Кроме того, ректор добавил, что УУНиТ обладает сильными компетенциями в сфере создания двигателей для беспилотной авиации, роботизированных систем, новых материалов и цифровых двойников. Университет готов интегрироваться в экосистему «Ростеха» для генерации и трансфера прорывных технологий, чтобы идеи из университетских лабораторий легли в основу новейших образцов техники.

Справка

По поручению президента России Владимира Путина при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» в стране создается сеть современных кампусов. К 2030 году должно быть построено 25 таких объектов. Башкортостан стал одним из пилотных регионов, где реализуется этот федеральный проект. Первая очередь кампуса межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ была открыта в Уфе в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.