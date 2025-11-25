В Башкирии активно развивают программы подготовки специалистов для сферы ИИ

Современные цифровые решения кардинально меняют устоявшиеся принципы и подходы как в государственном управлении, бизнесе и предоставлении услуг, так и в повседневном общении людей между собой. Особую значимость приобретает внедрение технологий на основе искусственного интеллекта, который обладает такими преимуществами, как непрерывность в работе, освобождение персонала от монотонных операций и уверенное решение стандартных задач. Понимая значение ИИ, правительство страны планирует до 2030 года выделить на развитие этой сферы более 70 млрд рублей.

— Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и исконные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит к технологической и мировоззренческой зависимости, — заявил президент Владимир Путин, выступая в конце октября на съезде Русского географического общества.

Уже через несколько лет ИИ станет неотъемлемой частью каждой отрасли — медицины, промышленности, образования и других, уверена директор управляющей компании Научно-образовательного центра Республики Башкортостан Наталия Латыпова.

— Технологии искусственного интеллекта активно внедряются уже не только в профессиональную, но и в нашу повседневную жизнь, — отметила она. — На примере запросов в Центр искусственного интеллекта Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ мы видим потребность во внедрении ИИ в самые разные сферы — от мониторинга газопровода, контроля персонала до поиска пропавших людей и повышения эффективности работы электростанций. Уже сейчас специалисты в этой области очень востребованы, кратно растет запрос на них от работодателей. Именно поэтому в наших университетах активно развиваются образовательные программы бакалавриата и магистратуры, которые готовят ребят для сферы ИИ. В кампусе открыта Школа 21, готовящая IT специалистов; для обеспечения сектора разработок при поддержке главы Республики Башкортостан запущен Межвузовский центр искусственного интеллекта. А совсем недавно приступил к работе и Центр ИИ, открытый совместно с компанией «Газпром нефть» на базе нефтяного университета.

Все это создает залог обеспеченности кадрами и научными разработками самой динамичной отрасли, которая стремительно внедряется в нашу экономику, подчеркивает эксперт.

Фото автора.