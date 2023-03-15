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На «Уроке цифры» школьникам Башкирии расскажут о мобильных угрозах

В республике стартовал очередной «Урок цифры» на тему: «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы».

На «Уроке цифры» школьникам Башкирии расскажут о мобильных угрозах
На «Уроке цифры» школьникам Башкирии расскажут о мобильных угрозах

В цифровом уроке принимают участие школьники 4 — 7 классов. Им предлагается посмотреть видеоролик и выполнить задания на онлайн-тренажере. Благодаря уроку ребята познакомятся с основами кибербезопасности, узнают, как защитить данные на устройствах и как работают специалисты в области информационной безопасности.

- «Урок цифры» стал традицией для наших школьников, - отметил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Расул Таипов. - Они уже сейчас начинают проявлять интерес к IT-профессиям, а «Урок цифры» - это хорошая возможность для подготовки в таких сферах, как программирование, разработка игр, дизайн и других компетенциях.

Как прокомментировала директор департамента развития цифровых компетенций и образования минцифры России Татьяна Трубникова, на «Уроках цифры» ребята знакомятся с разными направлениями: от алгоритмов и кодирования до нейросетей и приватности в онлайне. Информация преподносится в увлекательной форме: в виде комиксов и онлайн-игр.

Цифровые уроки проводятся в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», а организуют их минцифры России совместно с минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Рисунок: пресс-служба минцифры РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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