В Уфе Дмитрий Чернышенко побывал в учебных лабораториях «Роснефти» УГНТУ

Лаборатории входят в состав Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, помещаются в пятиэтажном здании обновленного горно-нефтяного факультета вуза и оснащены новейшим оборудованием. Причем, заработали они всего-то в прошлом декабре, 14 лабораторий в области разведки и бурения, 12 – по разработке и эксплуатации месторождений, восемь классов цифрового моделирования и две лаборатории техносферной безопасности.

– Крайне важно, что в вузе Башкирии учатся студенты из дружественных стран. Они изучают наши технологии, потом внедряют их у себя на родине. Через них мы осуществляем экспорт отечественных разработок, – отметил Дмитрий Чернышенко, пообщавшись со студентами из Вьетнама, Кубы и стран Африки.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров познакомились с учебным буровым полигоном, где тренажёр-имитатор капремонта скважин интегрирован в многопользовательскую компьютерную лабораторию.

– Наш университет – единственный отраслевой вуз страны, на площадке которого есть полноценная буровая установка для получения практических навыков, причем приходят работать на ней и студенты топливно-энергетического колледжа и студенты профильных специальностей из других регионов России. Уникальный опыт получают и представители зарубежных стран, - пояснил ректор УГНТУ Олег Баулин. Вице-премьер правительства России поддержал инициативу строительства нового общежития в уфимском университете для возрастающего потока студентов из других регионов и стран.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики.