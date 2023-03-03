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В Уфе Дмитрий Чернышенко побывал в учебных лабораториях «Роснефти» УГНТУ

В ходе рабочей поездки зампред правительства России и Радий Хабиров наведались в учебные лаборатории «Роснефти» на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В Уфе Дмитрий Чернышенко побывал в учебных лабораториях «Роснефти» УГНТУ
В Уфе Дмитрий Чернышенко побывал в учебных лабораториях «Роснефти» УГНТУ

Лаборатории входят в состав Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, помещаются в пятиэтажном здании обновленного  горно-нефтяного факультета вуза и оснащены новейшим оборудованием. Причем, заработали они всего-то в прошлом декабре, 14 лабораторий в области разведки и бурения, 12 – по разработке и эксплуатации месторождений, восемь классов цифрового моделирования и две лаборатории техносферной безопасности.

– Крайне важно, что в вузе Башкирии учатся студенты из дружественных стран. Они изучают наши технологии, потом внедряют их у себя на родине. Через них мы осуществляем экспорт отечественных разработок, – отметил Дмитрий Чернышенко, пообщавшись со студентами из Вьетнама, Кубы и стран Африки.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров познакомились с учебным буровым полигоном, где тренажёр-имитатор капремонта скважин интегрирован в многопользовательскую компьютерную лабораторию.

– Наш университет – единственный отраслевой вуз страны, на площадке которого есть полноценная буровая установка для получения практических навыков, причем приходят работать на ней и студенты топливно-энергетического колледжа и студенты профильных специальностей из других регионов России. Уникальный опыт получают и представители зарубежных стран, - пояснил ректор УГНТУ Олег Баулин. Вице-премьер правительства России поддержал инициативу строительства нового общежития в уфимском университете для возрастающего потока студентов из других регионов и стран.

 

Фото предоставлено пресс-службой главы республики.

В Уфе Дмитрий Чернышенко побывал в учебных лабораториях «Роснефти» УГНТУ
В Уфе Дмитрий Чернышенко побывал в учебных лабораториях «Роснефти» УГНТУ
В Уфе Дмитрий Чернышенко побывал в учебных лабораториях «Роснефти» УГНТУ
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:дмитрий чернышенколаборатории роснефтиугнтувьетнамкубаиранбаулинхабиров
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