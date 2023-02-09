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В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности справил новоселье в новом корпусе в Деме. Уже с понедельника здесь начнут учиться 850 студентов по специальности защиты в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности, в рамках которой ребята получают восемь профессий.

В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные

«Смелые, отважные и бесстрашные» студенты 2-3 курса, как о них говорят специалисты МЧС, продемонстрировали гостям церемонии открытия практическую работу в залегендированном ДТП с пострадавшими. А сам новый корпус УКРТБ в Деме, где некогда располагалось 44-е училище, блистал отделкой в отсветах спецсигналов пожарных машин и манил заглянуть внутрь.

В рамках республиканской программы  модернизации системы СПО на капитальный ремонт здания из республиканского бюджета направили 56 миллионов рублей. Отремонтирован фасад одного из корпусов, входная группа в здание, магистральная система отопления и водоснабжения, кровля, спортивный и актовый залы, столовая, холлы и коридоры, санузлы, система электроснабжения, а также заменены все окна. Интерактивные панели, системы видеосвязи, удобные вай-фай уголки в 25 учебных аудиториях – как говорится, жаль что не мне здесь учиться.

И корпус колледжа, десятилетиями готовившего спасателей для республики и всей России, потому что подобных училищ в России до сих пор не более двух десятков, заблистал, а учиться, похоже, здесь будет легко и современно. Тем более что сюда вскоре переедут и две мастерские по стандарту World Skills, и на подходе другие современные классы.

- Высоким долгом для спасателей является спасение человеческих жизней, поэтому для них очень важна профессиональная подготовка, как теория так и практика. Поэтому здесь в прошлом году была открыта новая специальность техник-спасатель, ставшая первым подобным направлением профподготовки в республике, и приняты 25 слушателей-пионеров, - рассказал студентам и гостям церемонии открытия вице-премьер правительства Ирек Сагитов.

Студенты именно этого 1 курса в присутствии ГФИ по РБ, вице-премьера, руководителей ГКЧС и МЧС России по республике, министра образования и науки региона торжественно приняли Клятву спасателя. Кроме того, они первыми узнали, что на базе нового корпуса УКРТБ будет сформирован Региональный пожарно-спасательный центр, где уже учиться и проходить допподготовку будут и профессиональные эмчээсники и пожарные, школьники и спортсмены.

- В ближайшие три года будет продолжаться развитие материально-технической базы колледжа и  этого корпуса. Основными направлениями подготовки специалистов на данной площадке станут: пожарная безопасность и защита в ЧС, а так же ряд других современных направлений необходимых для экономики города и республики, в том числе, например, подготовка операторов по эксплуатации БПЛА. Система СПО переживает в республике подъем, только в 2022-м бюджет выделил 463,1 млн рублей на проведение капитального ремонта и модернизации в 11 колледжах, - отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Накануне курс на коренное обновление системы СПО в республике подтвердил в своем тг-канале глава региона Радий Хабиров, комментируя подобное открытие корпусов и мастерских Зауральского агропромышленного колледжа в Баймаке.

- Отремонтировать его и целый ряд других учреждений СПО мы договорились в прошлом году, на заседании Республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Наши колледжи становятся все более востребованными, на них лежит большая ответственность по подготовке квалифицированных кадров для разных отраслей экономики. И конечно, получать знания и жить ребята должны в хороших, современных условиях, - подчеркнул Радий Хабиров.

Он также сообщил, что в феврале также должна завершиться модернизация в Башкирском сельскохозяйственном профессиональном колледже в селе Аскино и Мишкинском агропромышленном колледже.

- Работу эту будем продолжать. Планы по ремонту и укреплению материально-технической базы профессионального образования у нас до 2030 года, - заметил Радий Хабиров.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ.

В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
В Башкирии после капремонта в новый корпус колледжа вернулись будущие спасатели и пожарные
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:пожарная безопасностьсреднее профессиональное образованиеспоколледжиукртбгфи касьяновсагитовхажиннуйкингумеров«уфа»спасателистуденты
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