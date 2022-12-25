Башкирия заключила соглашение с Московским гуманитарно-экономическим университетом

День Республики Башкортостан в МГГЭУ организовало Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Особенность вуза в том, что из 1600 обучающихся 400 имеют ту или иную инвалидность, 25 таких студентов являются уроженцами Башкирии.

В соглашении отмечается, что учащихся из республики будут курировать специалисты Министерства, а студенты Башкирии уже в процессе обучения смогут получать предложения от работодателей региона.

- Я участвую в этой встрече со студентами не только как министр труда, курирующий сферу рынка труда в Башкортостане, но и как работодатель, поскольку многотысячная система нашего министерства также нуждается в квалифицированных кадрах, - отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

В рамках Дня Республики в МГГЭУ также подписано соглашение вуза с Ассоциацией студентов и аспирантов Башкирии в Москве и Санкт-Петербурге, была организована площадка от центров занятости республики.