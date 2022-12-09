В «Авангарде» прошли сборы 1600 десятиклассников Башкирии

- Теория здесь идет бок о бок с реальной жизнью, новые знания закрепляются на практике. Ребята учатся прыгать с парашютом, ориентироваться на местности, улучшают физподготовку. В обязательном порядке проходят «Гонку героев», - отмечает Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что с ноября в учебную программу добавили занятия по пожарной безопасности, правилам поведения на воде. Гражданской обороне и защите при ЧС ребят учат сотрудники МЧС. Кроме них, регулярно в «Авангард» наведываются представители общественных организаций, ветераны «Боевого братства».

- Сборы в «Авангарде» длятся всего пять дней. Вроде бы недолго, но после них ребята меняются. Их здесь учат новым навыкам, дисциплине, ответственности, самостоятельности, объясняют, что такое чувство локтя. Я точно уверен, что после такой школы им легче будет постоять за себя и защитить других, если в этом будет необходимость, - резюмирует Радий Хабиров.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.