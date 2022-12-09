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В «Авангарде» прошли сборы 1600 десятиклассников Башкирии

За полгода учебные сборы учебно-методическом центре «Авангард» прошли более 1600 десятиклассников из разных уголков республики. Более 360 школьников приняли участие в профильных сменах. Об этом написал в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

В «Авангарде» прошли сборы 1600 десятиклассников Башкирии
В «Авангарде» прошли сборы 1600 десятиклассников Башкирии

- Теория здесь идет бок о бок с реальной жизнью, новые знания закрепляются на практике. Ребята учатся прыгать с парашютом, ориентироваться на местности, улучшают физподготовку. В обязательном порядке проходят «Гонку героев», - отмечает Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что с ноября в учебную программу добавили занятия по пожарной безопасности, правилам поведения на воде. Гражданской обороне и защите при ЧС ребят учат сотрудники МЧС. Кроме них, регулярно в «Авангард» наведываются представители общественных организаций, ветераны «Боевого братства».

- Сборы в «Авангарде» длятся всего пять дней. Вроде бы недолго, но после них ребята  меняются. Их здесь учат новым навыкам, дисциплине, ответственности,  самостоятельности, объясняют, что такое  чувство локтя. Я точно уверен, что после такой школы им легче будет постоять за себя и защитить  других, если в этом будет необходимость, - резюмирует Радий Хабиров.

 

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

В «Авангарде» прошли сборы 1600 десятиклассников Башкирии
В «Авангарде» прошли сборы 1600 десятиклассников Башкирии
В «Авангарде» прошли сборы 1600 десятиклассников Башкирии
В «Авангарде» прошли сборы 1600 десятиклассников Башкирии
В «Авангарде» прошли сборы 1600 десятиклассников Башкирии
В «Авангарде» прошли сборы 1600 десятиклассников Башкирии
В «Авангарде» прошли сборы 1600 десятиклассников Башкирии
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:патриотическое воспитаниевоенкаумц авангардпарк патриотсборы и профильные сменыстаршеклассники башкириирадий хабиров
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