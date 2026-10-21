Башмедуниверситет первый в стране будет выпускать препараты против рака

Суть этой методики заключается во внедрении в ткани молекул мРНК, выполняющих роль молекулярного чертежа. Опираясь на эту информацию, клетки человека самостоятельно и на время синтезируют нужный белок (например, вирусную частицу или онкомаркер). Процесс стимулирует иммунитет, обучая его распознавать и атаковать реальную угрозу.

В производстве лекарственных препаратов задействованы три лаборатории. Одна работает на базе БашГМУ, вторая – Института фундаментальной медицины, третья – Межвузовского студенческого кампуса мирового уровня. Как отметил ректор БашГМУ академик РАН Валентин Павлов, потенциал университета как раз заключается в его лабораториях. Все они – участники консорциума, в состав которого входит 20 организаций, в том числе – пять российских медуниверситетов.

Развитие мРНК-технологий – перспективное направление современной биомедицины. Сегодня оно приобретает особое значение, поскольку его развитие ведется по поручению президента России о создании отечественных технологий для производства вакцин и мРНК-препаратов. В том числе предназначенных для терапии онкозаболеваний. Работа ведется в рамках национальных проектов России «Продолжительная и активная жизнь» и инициативы Десятилетия науки и технологий.

Выступая на пятом заседании Научно‑технического совета НТЦ развития мРНК‑технологий, и.о. премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев подчеркнул, что для республики участие в данной работе имеет особое значение.

– Правительство республики будет поддерживать эту работу в части развития инфраструктуры, межведомственного взаимодействия, подготовки кадров и формирования условий для внедрения результатов исследований. Для нас принципиально важно, чтобы созданные в регионе научные и образовательные площадки были востребованы в федеральных проектах и давали практический результат для системы здравоохранения, – сказал и.о. главы кабмина.

Одна из ключевых задач консорциума – создание отечественного дата-центра с генетической информацией об онкологических пациентах. Для этого необходимо участие онкологических центров по всей стране, которые будут собирать данные по единому стандарту. Эта информация нужна для обучения искусственного интеллекта, который поможет точнее отбирать неоантигены – специфические для опухоли мишени персонализированной вакцины. Такой подход позволит снизить стоимость лечения и сделать его доступным для пациентов.

– Важное направление работы консорциума – передача технологий другим медицинским организациям. Башкирскому государственному медицинскому университету уже передана диагностическая технология, необходимая для подготовки персонализированных вакцин. Следующим этапом будет передача технологии синтеза мРНК, – пояснил научный руководитель НИЦЭМ им. Гамалеи, сопредседатель НТС Александр Гинцбург.

По словам академика, персонализированная мРНК-вакцина против меланомы уже введена двум пациентам, изготовлено еще пятнадцать таких вакцин. Кроме того, в следующем году планируется получить разрешение минздрава на создание и использование вакцины против рака мочевого пузыря.

В завершении мероприятия Александр Шельдяев вручил госнаграды Башкортостана ведущим ученым, внесших вклад в развитие биомедицины и мРНК-технологий. Также был подписан договор о намерениях по трансферу мРНК-технологий на базе БашГМУ. Документ закрепляет за Башкортостаном статус первого региона в стране, где будет внедрен полный производственный цикл создания индивидуализированных биотехнологических лекарственных препаратов.

Фото: сайт pravitelstvorb.ru.