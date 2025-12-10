Учёные и аграрии обсудили внедрение прорывных биотехнологий в АПК Башкирии

Встреча собрала ключевых игроков: исследователей из Института биохимии и генетики УФИЦ РАН, руководителей крупных агрохолдингов («Таврос», «Премиум», «Артемида», А7-Агро и др.), а также банковских экспертов. Ее цель — укрепление взаимодействия между наукой и производством для ускорения технологического трансфера, сообщили в пресс-службе кампуса.

Ученые представили индустриальным партнерам портфель перспективных разработок с высоким прикладным потенциалом. Среди них — технологии редактирования генома, исследования ДНК-маркеров ценных культур, применение ростостимулирующих бактерий, биотехнологии для утилизации органических отходов, а также работы по генетике сельскохозяйственных животных и потенциалу местных сортов пшеницы.

«Активное взаимодействие науки и АПК абсолютно необходимо для эффективного внедрения разработок в производство. Наши исследования в области геномики и биотехнологий имеют высокий практический потенциал и представляют прямой интерес для бизнеса», — подчеркнула Александра Карунас, директор Института биохимии и генетики УФИЦ РАН, доктор биологических наук.

Со стороны бизнеса отметили острую потребность в современных отечественных решениях. «Особенно важен вопрос импортозамещения в сфере генетики сельскохозяйственных животных и растений. Регулярные встречи позволяют решать реальные задачи бизнеса силами наших научных организаций», — сказала Наталия Латыпова, директор управляющей компании НОЦ РБ.

Сбербанк заявил о готовности выступить финансовым и экспертно-технологическим партнером для таких проектов. «Мы видим в поддержке этого направления стратегический приоритет. Банк обладает специальными программами для АПК, включая льготное финансирование и решения для цифровизации. Мы готовы помогать, чтобы передовые разработки быстрее находили применение на полях Башкортостана», — отметил Антон Каменев, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка.

Мероприятие положило начало регулярному формату сотрудничества. Участники договорились в ближайшее время продолжить обсуждения для разработки конкретных планов и дорожных карт по реализации совместных проектов.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

