Дмитрий Чернышенко оценил открытие Геномного центра в Уфе

Всего, по словам Чернышенко, на сегодняшний день в эксплуатацию введены 29 объектов кампусов в различных регионах страны. Среди них — кампус МГТУ имени Баумана, объекты в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Челябинске и Геномный центр в Уфе, который вице-премьер охарактеризовал как «ядро Евразийского НОЦ мирового уровня».

Геномный центр, запущенный в апреле 2025 года, станет ключевой научно-исследовательской и образовательной площадкой. В его структуру входят Центр интеллектуальной геномики для обработки геномных данных в области генетики человека, растений и животных, а также крупнейшая в России школа программирования «Школа-21+», созданная совместно правительством Республики Башкортостан и «Сбером» для подготовки IT-специалистов.

«Геномный центр является знаковым объектом для республики, отражающим наше стремление к прогрессу. Здесь формируется научный и кадровый потенциалы Башкортостана завтрашнего дня», — подчеркнул премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Инфраструктура центра предназначена для разработки прорывных научно-технологических продуктов в сфере медицины и АПК. В частности, здесь будут создаваться диагностические тест-системы для генетического анализа, платформы для работы с большими данными, а также реализовываться образовательные программы по подготовке специалистов в области геномики и биоинформатики.

Башкирия выступает одним из пилотных регионов в рамках федерального проекта по созданию сети современных кампусов. Реализация проекта, включая первую очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе, открытую в феврале 2024 года, ведется при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

