Бизнес нашел в межвузовском кампусе Уфы площадку для технологического прорыва

Участники дискуссии «Открытый диалог бизнеса и науки» обсудили, как современный кампус превращается из учебного кластера в мощный инструмент развития технологического предпринимательства и коммерциализации научных разработок.

В работе круглого стола приняли участие команды Башкирского государственного аграрного университета (БашГАУ), Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) и Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), а также ключевые игроки регионального и федерального бизнеса.

Директор ООО «Кампус» Сергей Гладких представил новую модель кампуса как экосистемы для создания и масштабирования технологических продуктов. «Наша задача – перейти от общих дискуссий к конкретным шагам и показать, как кампус может помогать тем, кто хочет создавать и масштабировать технологические продукты», – заявил он, подчеркнув необходимость формирования четких продуктовых линеек, ориентированных на запросы рынка.

Руководитель программы развития УГНТУ Дмитрий Кузнецов детализировал практические механизмы сотрудничества. Университет сфокусирован на трех стратегических направлениях: новые материалы для нефтегазохимии, автоматизация процессов и цифровой промысел, интеллектуальные системы машиностроения. «С 2025 года мы выстраиваем систему малых инновационных предприятий и научно-производственных объединений, чтобы не только передавать результаты крупным компаниям, но и самим через малый бизнес выходить на рынок. Ключевая ставка – на инженерные команды, способные быстро внедрять разработки», – отметил Кузнецов.

Айгуль Габитова, руководитель проектного офиса БашГАУ, связала деятельность вуза с федеральной технологической повесткой и программой «Приоритет». «Только союз бизнеса и науки позволяет добиваться реальных результатов. Университет активно развивает цифровые и экологичные технологии для АПК, чтобы соответствовать современным вызовам», – сказала она.

Особое внимание роли кампусов как инфраструктуры для коммерциализации уделил директор департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский. Он провел прямую аналогию с моделью «Сколково» и выразил уверенность, что концентрация усилий на базе уфимского кампуса способна в 2-3 раза увеличить количество инновационных компаний из Башкортостана, входящих в экосистему фонда. «Это та модель, которая является хорошей международной практикой. Я надеюсь, такая же модель сложится здесь», – заявил Сибирский.

Генеральный директор ООО «УК „Мира“» Сослан Созаев представил свое видение эффективной модели управления кампусами будущего.

Мероприятие подтвердило, что межвузовский кампус Евразийского НОЦ в Уфе трансформируется в точку роста для высокотехнологичного предпринимательства, создавая устойчивые связи между наукой, образованием и реальным сектором экономики.

Справка

Создание сети современных кампусов в России ведется по поручению президента Владимира Путина при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Башкортостан является одним из пилотных регионов этого федерального проекта. Первая очередь межвузовского кампуса в Уфе была открыта в феврале 2024 года. Всего к 2030 году в стране планируется создать 25 новых студенческих городков, а к 2036 году их число увеличится до 40.

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса в Уфе.