Ученые Уфимского университета получили 10 грантов РНФ на передовые исследования

Уфимский университет науки и технологий, резидент межвузовского кампуса, добился выдающегося успеха в конкурсе Российского научного фонда (РНФ) на проекты фундаментальных и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами. Из почти 5 тысяч заявок, поданных со всей страны, поддержку получили 10 проектов ученых УУНиТ. Это лучший результат среди всех высших учебных заведений Башкирии, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Победители конкурса получат гранты в размере 3 миллионов рублей каждый на проведение исследований в 2026–2027 годах. Все проекты направлены на развитие новых для научных коллективов тематик и формирование сильных исследовательских команд.

Обладателями грантов стали:

Гульнара Воробьева (проект по управлению объектами арктической инфраструктуры в условиях неопределенности).

Андрей Кистанов (исследование структуры и свойств перспективных двумерных нитридов).

Мурат Джаубермезов (археогеномика Кавказа для реконструкции генетической истории).

Булат Ахметшин (разработка универсального удобрения на основе полисульфидных растворов).

Дмитрий Александров (геоинформационное моделирование трансформации природно-технических систем в РБ).

Искандер Саитбатталов (исследование суфийской культуры Башкирии по книжным собраниям и нарративам).

Булат Азнабаев (изучение роли башкирской дипломатии в расширении границ России в XVI-XVIII вв.).

Иван Мешков (разработка информационных технологий на основе голографического спектрального кодирования).

Владимир Любопытов (разработка методов коррекции сигнала для высокоскоростных оптических межсоединений).

Роман Никифоров (исследование формирования мелкозернистой структуры при сварке жаропрочных никелевых сплавов).

Председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина поздравила победителей: «Наука Башкортостана бьет рекорды. Эти гранты — не просто финансирование. Это инвестиции в прорыв. Ученые смогут развивать абсолютно новые для себя и для республики тематики... Каждый из этих проектов – это смелая идея, которая сегодня кажется поисковой, а завтра может изменить целую отрасль».

Ученые подчеркивают как фундаментальную, так и практическую значимость своих работ. Профессор Булат Азнабаев отмечает, что его исторический проект позволит показать инициативную роль башкир в установлении дипломатических контактов России с народами Казахстана и Средней Азии.

Булат Ахметшин рассказал о прикладном потенциале своего проекта: «Наша цель — создание экологически безопасного нанопрепарата на основе серы, который одновременно будет выполнять функции удобрения, фунгицида и стимулятора роста. Уверен, что результаты внесут вклад в развитие устойчивого и высокопродуктивного агросектора».

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.