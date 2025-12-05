-16 °С
Межвузовский кампус Уфы представили на Международной неделе бизнеса

Второй день Международной недели бизнеса в Уфе ознаменовался переносом части деловой программы в инновационное пространство города — межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра.

В рамках сессии «Кампус как экосистема развития технологического предпринимательства» гости и студенты из разных регионов России познакомились с уникальными возможностями, которые открывает для молодых ученых и предпринимателей кампусный IQ-парк, сообщили в пресс-службе кампуса.

На площади в 37 тысяч квадратных метров расположены десятки современных лабораторий и разнообразных площадок для творчества, науки и реализации стартапов. Как отметил директор ООО «Кампус» Сергей Гладких, это пространство непрерывно развивается, стремясь стать эталонной средой для межвузовского взаимодействия, профориентации, международного сотрудничества и, прежде всего, — комфортным домом для студентов.

«Главными бенефициарами площадки сегодня являются три ведущих вуза: Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский университет науки и технологий и Башкирский государственный медуниверситет. Также активно участвуют в жизни кампуса студенты аграрного и педагогического университетов», — сообщил Сергей Гладких. Он подчеркнул, что ежемесячно здесь проводится около 60 мероприятий, а резиденты — бизнес-арендаторы — вносят прямой вклад в технологическое развитие республики.

Важным анонсом сессии стало обсуждение планов по сотрудничеству уфимского кампуса с инновационным центром «Сколково». Директор департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский подтвердил реалистичность таких планов и рассказал о масштабах поддержки, доступной резидентам: налоговые и таможенные преференции, пониженные страховые ставки и грантовая помощь.

Представители вузов-резидентов и действующие стартаперы наглядно продемонстрировали, как работает экосистема. Начальник отдела предпринимательства УУНиТ Дмитрий Кувшинов отметил ключевую роль кампуса в объединении студентов разных вузов для диалога и совместной работы. Финансирование перспективных идей стало возможным благодаря поддержке Платформы университетского технологического предпринимательства и Фонда содействия инновациям.

Директор Стартап-студии УГНТУ Владимир Бекасов привел примеры успешных проектов, рожденных в кооперации между резидентами кампуса, такие как «Асистем» и «ТехнокранИнжиниринг». Он призвал студентов и преподавателей активнее пробовать силы в технологическом предпринимательстве.

«Развитие студенческого кампуса как полноценной экосистемы напрямую усиливает инновационный потенциал промышленности и высокотехнологичного сектора Башкортостана», — резюмировал директор Центра содействия инновациям в РБ Руслан Шаймухаметов. Он отметил, что для молодежи выстраивается четкий маршрут от идеи до резидентства в федеральных институтах развития, чтобы таланты реализовывали проекты на благо региона.

Завершилась сессия экскурсией по современным пространствам кампуса, где участники смогли воочию увидеть среду, формирующую будущее технологического предпринимательства в республике.

Справка

Создание сети современных кампусов в России ведется по поручению президента Владимира Путина при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». К 2030 году в стране планируется открытие 25 таких объектов. Башкортостан вошел в число пилотных регионов этого федерального проекта. Первая очередь межвузовского кампуса в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
