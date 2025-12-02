Межвузовский кампус Уфы станет одной из площадок Международной недели бизнеса

«Проведение такого знакового события на нашей площадке – это прекрасная возможность продемонстрировать, как создаваемая в кампусе экосистема работает на стыке науки, образования и промышленности. Мы формируем среду, где рождаются прорывные идеи и решаются прикладные задачи для экономики», — отметил директор кампуса Сергей Гладких.

Участники форума обсудят эффективные механизмы кооперации вузов и компаний, рассмотрят кампус как готовую экосистему для развития технологического предпринимательства. Параллельно в этот день в кампусе состоятся XI Всероссийский юридический форум и церемония вручения премии «Налогоплательщик года».

Справка



Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.



Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса Уфы.