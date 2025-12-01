Алтайский край изучил опыт интеграции образования, науки и производств в Уфе

Экскурсия началась с первого этажа — открытой общественной зоны, ставшей центром студенческой жизни. Здесь проходят выставки, форумы и встречи, а символом места стал арт-объект — медведь, уже успевший полюбиться студентам и резидентам кампуса.

Делегации продемонстрировали ключевые лаборатории и направления работы. В медицинском блоке специалисты показали напечатанные на 3D-принтере суставы и рассказали о производстве индивидуальных имплантов из биосовместимых материалов, максимально приближенных к структуре человеческой кости. Гостям также представили образовательные проекты, такие как обучение программированию на игровой платформе «Берлога», инновационные исследования в агросекторе и разработки для нефтегазовой отрасли.

Директор Евразийского НОЦ Наталия Латыпова подчеркнула, что модель кампуса была разработана в рамках федерального конкурса: «Здесь, в едином лабораторном комплексе, рождаются проекты на стыке науки и реального сектора экономики с участием партнеров из других регионов России и зарубежных стран. Мы создали среду для прорывных коллабораций и рады делиться опытом. Визит делегации из Алтайского края — яркое тому подтверждение».

Александр Лукьянов высоко оценил практическую направленность уфимской площадки: «Это отличная территория для перспективной молодежи, которая хочет заниматься прикладной наукой. Здесь объединяются задачи фундаментальной науки, требующей времени, и запросы промышленности на оперативные решения. Мы увидели, как молодые исследователи работают над актуальными проблемами в медицине, сельском хозяйстве и нефтегазовой сфере».

Особое внимание вице-премьер уделил лабораториям Башкирского государственного аграрного университета — одного из резидентов кампуса. Он отметил, что БашГАУ и Алтайский аграрный университет являются участниками федеральной программы «Кадры АПК» и активно сотрудничают. «У наших аграрных вузов много общего. Такие площадки, как уфимский кампус, только укрепляют это взаимодействие», — добавил Лукьянов.

Справка

Создание сети современных кампусов в России ведется по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году планируется построить 25 таких объектов в рамках национального проекта «Наука и университеты», а к 2036 году их число увеличится до 40. Башкортостан стал одним из пилотных регионов, где реализуется этот федеральный проект. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.