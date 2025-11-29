В Уфе с лекцией о поисках внеземной жизни выступил Владимир Сурдин

Как отметил в начале встречи Владимир Сурдин, он был очень рад приехать в Уфу, посколько именно здесь родился. В своей лекции он рассказал о возможности существования органической жизни на планетах Солнечной системы и вне ее, о поисках инопланетных цивилизаций учеными разных стран.

— Мы пока не обнаружили веских доказательств существования жизни во Вселенной где-либо еще кроме планеты Земля, однако есть ряд сигналов, зафиксированных радиотелескопами, которые позволяют нам надеяться на это. Возможно, это действительно сигналы иных цивилизаций, но мы еще не смогли их расшифровать, — ответил лектор на главный вопрос зала.

В одном из ближайших номеров газеты «РБ» мы опубликуем подробный материал о выступлении Владимира Сурдина в Уфе.

Фото автора.