В Уфе обсудили будущее моды: традиции встретились с инновациями

В уфимском межвузовском кампусе успешно прошла IX Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и инновационные процессы в индустрии моды». Мероприятие стало ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития fashion-индустрии: от дизайна костюма и текстильных технологий до ритейла и маркетинга, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Валерий Галиев. Он подчеркнул значимость легкой промышленности для региона.

«Башкортостан обладает огромным промышленным потенциалом – это отрасли химии и нефтехимии, машиностроение, горная промышленность, металлургия, высокие технологии, электроника. Но отдельной отраслью я хотел бы отметить легкую промышленность. В ней занято порядка трехсот предприятий, где работает более 9 тысяч человек. Много компаний специализируются на пошиве одежды и народных промыслах, сохраняя традиции. Сегодня, открывая конференцию, мы даем старт развитию этих тенденций и шанс на продвижение молодым дизайнерам, модельерам, будущим звездам индустрии», – отметил Валерий Галиев.

Организаторами конференции выступили лаборатория умной одежды «Кибер-ателье» УГНТУ и кафедра «Технология и конструирования одежды» Института экосистем бизнеса и креативных индустрий Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Руководитель обеих структур, кандидат исторических наук, доцент Ольга Будеева уверена: «Конференция послужит платформой для открытого диалога по вопросам истории дизайна, художественному проектированию костюма, визуализации народных традиций и станет знаковым интеллектуальным и практическим событием в индустрии моды».

Ярким стартом мероприятия стал показ коллекций «Хылыукай» и «Там девчонка гуляла» от «Кибер-ателье» УГНТУ, который продемонстрировал современное прочтение традиций башкирского и русского костюмов. Зрители высоко оценили нестандартный подход к деталям, цветовым решениям и крою.

«Главное в этой конференции – диалог, дискуссия, которые рождают самые интересные проекты и предложения. В этом году исполняется пять лет организатору конференции – лаборатории умной одежды «Кибер-ателье», и все прошедшие годы этот проект не перестает нас удивлять и радовать. Сюда приходят люди всех возрастов – и школьники, и пенсионеры, студенты из разных вузов, и всем интересно, для всех находится точка притяжения», – добавил Дмитрий Кузнецов, руководитель программы развития УГНТУ.

В работе конференции приняли участие ведущие вузы России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Курска, Ставрополя, Благовещенска и других городов. Представители научного сообщества представили свои исследования в различных сферах модной индустрии как очно, так и в онлайн-формате.

Все материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике статей РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и получат шанс на практическое внедрение в производство.

Справка

По поручению президента России Владимира Путина в стране создается сеть современных кампусов. К 2030 году должно появиться 25 таких студенческих городков. Проект уфимского межвузовского кампуса включает в себя жилые помещения на 4,3 тысячи человек, учебно-научный комплекс, лаборатории, деловые зоны и объекты комфортной городской среды, доступные для всех жителей и гостей Уфы.

Фото: пресс-служба правительства РБ.