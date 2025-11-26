Учёные из Уфы получили грант на уникальную разработку для нефтяной отрасли

Проект исследователей УГНТУ, работающих в межвузовском кампусе, одержал победу в конкурсе Фонда содействия инновациям «Старт-1». На его реализацию выделен грант в размере 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Как отметила председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, эта победа – прямое свидетельство эффективности создаваемой в регионе научной экосистемы.

«Разработка уфимских исследователей не просто решает конкретную технологическую задачу нефтедобычи, но и задает новый стандарт эффективности для всей отрасли, демонстрируя, на что способны консолидированные команды межвузовского кампуса», – подчеркнула Мустафина.

Решаем главную неопределенность

Руководитель проекта-победителя, доцент кафедры «Разработка и эксплуатация газовых и нефтегазоконденсатных месторождений» УГНТУ Денис Кашапов рассказал о сути разработки.

«Как известно, гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из основных методов повышения нефтеотдачи пластов. Наша цель – качественное повышение проведения операций по ГРП в России и, соответственно, повышение продуктивности скважин. Проект «Разработка технологии не внутрискважинной диагностики притоков на основе селективных полимер-трассерных композитов» направлена на снятие главной неопределенности в скважинах с многостадийным ГРП – оценке работы каждой трещины», – пояснил Денис Кашапов.

Над проектом работала мультидисциплинарная команда, в которую вошли химики из лаборатории нефтепромысловой химии УГНТУ, инженеры гидроразрыва и специалисты с опытом аналогичных исследований.

Превосходство над аналогами и мобильные лаборатории

Уникальность технологии заключается в возможности одновременного мониторинга до 30 стадий гидроразрыва благодаря специально разработанной библиотеке маркеров. Эта система превосходит зарубежные аналоги как по количеству контролируемых ступеней, так и по стоимости анализа. Кроме того, разные маркеры целенаправленно выделяются только в нефтяную или водную фазу, что позволяет отдельно анализировать притоки нефти и воды.

По словам учёного, в перспективе разработка позволит создать мобильные полевые лаборатории для оперативного анализа ГРП непосредственно на месторождениях. Уже в ближайшее время технология будет готова к опытно-промышленным испытаниям, а в течение года может быть внедрена. Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить нефтеотдачу пластов на 15-25%, значительно повысив экономическую эффективность разработки месторождений.

«Бразильская система» и формула успеха

Интересно, что заявку на конкурс «Старт-1» команда подала в последний день, надеясь на удачу, но при этом уверенная в уникальности и востребованности своего предложения.

Поделился Денис Кашапов и формулой успеха в грантовом конкурсе: «Чтобы получить грант, нужна, во-первых, хорошая идея, интересная отрасль. Во-вторых, опытные ученые, способные справиться не только с проектом, но и с заполнением заявки. Кроме того, нам помогли с документацией специалисты Центра содействия инновациям. То есть для победы в грантовом конкурсе важно иметь идею, опыт, поддержку, а главное – желание».

Справка

Башкортостан является одним из пилотных регионов, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года. Всего по поручению президента России Владимира Путина при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» к 2030 году в стране будет создано 25 современных кампусов, а к 2036 году их количество увеличится до 40.

Фото: пресс-служба правительства РБ.