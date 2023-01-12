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Сегодня, 16:37

Научные организации Башкирии получат 400 миллионов рублей на новое оборудование

Руководитель администрации главы РБ Максим Забелин рассказал о федеральных грантах, которые в этом году получат Уфимский федеральный исследовательский центр и Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, которые входят в структуру Евразийского НОЦ.

Научные организации Башкирии получат 400 миллионов рублей на новое оборудование
Научные организации Башкирии получат 400 миллионов рублей на новое оборудование

Так, в УФИЦ РАН поступят более 340 млн рублей. На эти деньги будет приобретено оборудование для молекулярно-генетических исследований, проводящихся в Институте биохимии и генетики, а также анализаторы горных пород и полимеров.

ИПСМ РАН получит грант в 56 млн рублей на приобретение современного 3D-принтера, атомного силового микроскопа и других приборов для изучения свойств материалов.

"Обновление приборной базы научных организаций Евразийского НОЦ улучшит результаты исследований ученых и позволит не только создавать принципиально новые научные направления для технологической независимости России, но и выйти на качественно новый уровень региональной науке, - подчеркнул Максим Забелин на своей странице в соцсетях.

Фото: страница Максима Забелина в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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