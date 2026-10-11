В Башкирии после реконструкции открыли парк Победы

Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Заложенный в 60-х годах прошлого столетия, парк Победы получил второе дыхание и стал единым мемориальным комплексом. Сюда перенесли бюсты Героев Советского Союза Абдуллы Ахметова и Сафы Хасанова, стелу труженикам тыла и детям войны, а перед памятником Скорбящей матери зажегся Вечный огонь.

Кроме того, изготовили новую изгородь, входную группу украсила красивая арка, для маломобильных граждан установлен пандус.

В открытии парка участвовали официальные лица, почетные гости, ветераны СВО, труженики тыла, главы сельских поселений, руководители разных рангов, шаймуратовцы и юнармейцы, местные жители. Все выступающие подчеркивали, что важно беречь память о прошлом. Ведь из нее черпают будущие поколения познания об истории нашего края, нашей Родины.

Напомним, комплексное развитие территорий — одно из ключевых направлений в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Начало реализации началось с первого января 2025 года. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, обеспечивает преемственность государственной политики в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования.

Фото Рустама ЯГАФАРОВА.