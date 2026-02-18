0 °С
#Нацпроекты
18 Февраля , 16:31

Предприниматель из Учалов расширил ассортимент благодаря господдержке

Господдержка позволила индивидуальному предпринимателю значительно расширить ассортимент магазина.

Предприниматель из Учалов расширил ассортимент благодаря господдержке
Предприниматель из Учалов расширил ассортимент благодаря господдержке

Индивидуальный предприниматель из Учалов Ирина Абдрахманова значительно расширила ассортимент своего магазина. В торговом заведении продаются отделочные материала и световое оборудование. Абдрахманова воспользовалась услугами Башкирской микрокредитной компании для пополнения оборотных средств своего предприятия, сообщает пресс-служба правительства РБ. С помощью платформы МСП.РФ предпринимательница оформила заем в размере 1,5 миллиона рублей. Господдержка оказана в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— Услуги микрокредитования остаются одними из наиболее востребованных среди субъектов малого и среднего бизнеса, — прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина. — Данная поддержка позволяет получить средства гораздо быстрее, чем традиционные банковские кредиты. Упрощенные процедуры оформления займа и оперативные решения делают его оптимальным инструментом для покрытия краткосрочных потребностей, таких как пополнение оборотных средств, закупка товаров или оплата услуг.

Ирина Абдрахманова ведет бизнес уже более четырех лет. Ее магазин пользуется популярностью среди учалинцев. Жители города ценят магазин за широкий выбор товаров, профессиональный подход и внимательное обслуживание. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
