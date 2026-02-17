0 °С
17 Февраля , 14:47

В Узбекистане будут лечить с помощью пчёл из Башкирии

В Бостанлыкском районе Ташкентской области откроется Центр медицины и апитерапии, в котором будут применяться методики башкирских специалистов.

Глава Башкирии Радий Хабиров принял в Доме Республики делегацию из Узбекистана — хокима Ташкентской области Зойира Мирзаева и чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в РФ Ботиржона Асадова. Визит проходит в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба правительства РБ.

На встрече обсудили, в частности, планы по открытию в Бостанлыкском районе Ташкентской области Центра народной медицины и апитерапии. Ранее, в декабре, 2025 года, была достигнута предварительная договоренность об этом.

— Те договоренности, которых мы достигли ранее, уже входят в фазу конкретных действий. Учитывая огромный потенциал, который есть в вопросах сотрудничества, нам, конечно, важно их успешно реализовать, — подчеркнул Радий Хабиров. — Мы в свою очередь планируем посетить Узбекистан в апреле, в период проведения выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Это хорошая площадка для расширения деловых контактов и запуска новых инициатив.

Стороны подробно обсудили логистику и наполнение проекта. Отмечалось, что лечение в новом центре будет осуществляться с использованием башкирских пчел, известных своими уникальными биологическими и лечебными свойствами.

Отмечается, что в начале февраля специалисты Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии посетила Ташкентскую область. Итогом поездки стал не только выбор помещения для будущего центра, но и передача узбекской стороне практических рекомендаций по его оснащению и организации лечебного процесса с применением методов апитоксинотерапии. А прибывшие в эти дни гости из Узбекистана уже посетили «ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии», где смогли лично ознакомиться с уникальными технологиями и методиками, применяемыми башкирскими специалистами. 

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
