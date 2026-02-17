0 °С
17 Февраля , 10:54

В Белокатайском районе Башкирии появится библиотека нового поколения

Емашинская сельская модельная библиотека Белокатайского района станет библиотекой нового поколения, сообщает минкультуры РБ.

В 2025 году сельская библиотека стала победителем конкурсного отбора на создание модельных библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». 

Сейчас в библиотека готовится к преображению: помещения освобождаются для ремонта. В этом работникам библиотеки помогают волонтеры. Параллельно идут закупки новых книг, стильной мебели, передового компьютерного и интерактивного оборудования и всего необходимого для творческого развития юных жителей села.

Модельные библиотеки — это интеллектуальные образовательные центры, сочетающие красивый дизайн, функциональность, удобство и многообразие. От привычных библиотек остается только название и часть книг, всё остальное, вплоть до атмосферы и рода деятельности терпит глобальные изменения.

В рамках предварительного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в 2026 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» поступило 453 заявки от 82 регионов. Поддержано 303 заявки от 79 субъектов РФ. Среди них ― 112 центральных библиотек и 191 малая. Как сообщает портал новаябиблиотека.рф, объем выделенных федеральных средств составит 3 млрд 49 млн рублей. При этом потребность на модернизацию центральной библиотеки составляет 15 млн рублей, а на модернизацию малой ― 8 млн рублей.

Напомним, что мероприятия по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту реализуются с 2019 года. За счет средств федерального бюджета в учреждениях актуализируется книжный фонд, проводятся текущие ремонтные работы, обновляются мебель, оборудование, создаются условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря модернизации в рамках нацпроекта «Семья» во всех модельных библиотеках появляется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Сотрудники проходят обучение по программам повышения квалификации. За счет средств регионального и муниципального бюджета проводятся работы по капитальному ремонту, а также обеспечивается доступ к интернету. 

Фото: минкультуры РБ.  

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
