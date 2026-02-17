0 °С
#Нацпроекты
17 Февраля , 11:57

Аграрии Башкирии приобрели за пять лет 14,5 тысяч единиц техники

Начиная с 2021 года сельхозпроизводители республики закупили 14 442 единицы техники на 64,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

В рамках региональной программы технической модернизации АПК объем господдержки за эти годы составил 5,6 млрд рублей. Обновление технического парка аграриями республики позволило снизить нагрузку на один комбайн при уборке зерновых с 510 до 430 га, а по обеспеченности тракторами они вышли на уровень 4,4 единиц на тысячу гектаров пашни.

— Техническая оснащенность станет решающим фактором при проведении посевной кампании, до старта которой остается совсем немного времени, — подчеркнул вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

В Башкирии за последние годы сумели выйти на объемы производства, полностью обеспечивающего внутренние потребности по основным группам продовольствия, а по некоторым и многократно превышающим их.

Напомним, обеспечение сельского хозяйства новой российской техникой и оборудованием соответствует целям инициированного президентом Владимиром Путиным национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его цель — создание условий устойчивого роста производства в аграрной отрасли.

Фото: пресс-служба минсельхоза РБ.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
