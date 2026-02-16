В Уфе отремонтируют цирк и проведут детскую фольклориаду

Министр культуры РБ Амина Шафикова на оперативном совещании в правительстве РБ представила планы по развитию отрасли на текущий год.

«За последние восемь лет мы увеличили объем федерального финансирования в 11,4 раза. Если сумма привлеченных средств в 2018 году составляла 142 миллиона рублей, то в 2026 году это 1 миллиард 617 миллионов рублей», — подчеркнула Шафикова.

По ее словам, федеральная поддержка осуществляется не только в строительстве и ремонте объектов, но и в комплексном развитии отрасли: поддержке работников культуры, формировании книжных фондов, приобретении оборудования и музыкальных инструментов, проведении масштабных мероприятий. «Это позволяет комплексно реализовывать цели, поставленные президентом России: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», — отметила министр.

В 2026 году федеральное финансирование подтверждено по пяти основным направлениям.

560,8 миллиона рублей выделено на нацпроект «Семья». В частности, запланированы строительство детской школы искусств в селе Верхние Киги (Кигинского района), завершение капремонта детской художественной школы в Салавате, капремонт Нефтекамской филармонии, модернизация Сибайского театра драмы, создание модельных библиотек в ряде районов и многое другое. Также будет модернизирован музей Салавата Юлаева в Салаватском районе.

По итогам конкурса минкультуры России в регионе будет создано восемь детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры городов Уфы, Октябрьского, Сибая, Ишимбайского, Мишкинского и Уфимского районов. Каждый центр получит по 3,8 миллиона рублей. Также поощрены восемь лучших практик учреждений культуры (Альшеевский, Балтачевский, Бижбулякский, Мелеузовский, Миякинский районы, Нефтекамск и Дом культуры Центра народного творчества Уфы) — по три миллиона рублей каждый.

В 2026 году господдержку по федеральньой программе «Земский работник культуры» получат 59 специалистов — это самая большая квота среди всех регионов страны. Десятый год подряд Башкирия получает крупнейшую субсидию по партийному проекту «Культура малой Родины» — 103 миллиона рублей. Эти средства направят на модернизацию домов культуры, укрепление материально-технической базы и новые постановки в девяти театрах республики.

Около десяти миллионов рублей выделено на мероприятия по линии федерального агентства по делам национальностей: республиканский фестиваль «Славяне XXI века», проект «Герои во все времена», фестиваль национальных культур «В единой семье народов Башкортостана».

В мае в Уфе пройдет «ЭХО Большого детского фестиваля» под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. К нам приедут восемь театров, победивших во всероссийском отборе, и покажут спектакли для детей.

С 24 по 27 июня в столице республики состоится третья Всероссийская детская фольклориада, посвященная Году Единства народов России. Ожидается более тысячи юных артистов из всех регионов страны.

Особое внимание министр уделила долгожданному проекту — реконструкции Уфимского цирка. «В этом году начнется реконструкция Уфимского цирка во исполнение поручения президента России. В первый год на это будет направлено 869 млн рублей. В начале марта планируются торги», — сообщила Шафикова.

Министр также напомнила о других инструментах привлечения средств. По итогам первых конкурсов 14 организаций стали победителями и получат 12,5 млн рублей от фондов президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив. Программа «Пушкинская карта» в 2025 году принесла учреждениям культуры 432 млн рублей; в этом году планируется довести объем до 500 млн рублей.

«Важно, что из общего объема федеральных средств в этом году порядка 600 млн рублей будет направлено в муниципалитеты — это большая поддержка культуры на местах», — подчеркнула Шафикова. Она также сообщила о заделе на 2027-2028 годы: уже сейчас подтверждено более двух миллиардов рублей федерального финансирования, а конкурсные процедуры позволят привлечь дополнительные средства.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил министра за проделанную работу:

— Хорошая работа, спасибо. Действительно большие деньги идут. Мы видим результаты — в Салавате, наконец, торжественно открыли прекрасную школу искусств. Музей Салавата Юлаева обновим к 2027 году. А цирк — это тема номер один. Очень тяжело мы ее толкали.

