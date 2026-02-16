0 °С
16 Февраля , 15:37

На дорогах Уфы установили 28 видеодетекторов

В 2025 году в столице Башкирии установили 28 видеодетекторов Интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Видеодетекторы для анализа дорожной ситуации установлены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба правительства РБ. Подрядная организация установила их на перекрестках улиц Айской, Комсомольской, Вологодской, Заки Валиди, Софьи Перовской и других. 

— При помощи данных устройств сотрудники Ситуационного центра могут своевременно реагировать, запускать «зеленую» волну при необходимости на загруженных участках, предпринимать меры для предотвращения затруднений на дорогах из-за аварий и других ситуаций, — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. 

Предполагается, что благодаря внедрению ИТС пропускная способность данных улиц увеличится на 20-25 процентов. 

В минтрансе отметили, что внедрение Интеллектуальной транспортной системы в Уфе проходит в пять этапов и охватывает период с 2022 по 2026 годы. Всего за первые четыре этапа, с 2022 по 2025 годы, в столице Башкирии обновили 148 светофоров. В текущем году охват системой будет расширен.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
