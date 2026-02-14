В Уфе юные натуралисты привели в порядок птичьи «столовые»

Под руководством опытного педагога центра ребята вышли на экологическую тропу, чтобы помочь пернатым обитателям города пережить зимний сезон. Масштабная акция «Птичьи дворы Уфимского ожерелья» организована в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Проект «Птичьи дворы Уфимского ожерелья» не только помогает сберечь биоразнообразие городской фауны, но и формирует у детей и подростков бережное отношение к родной природе и ее обитателям», – считают педагоги Уфимского городского экологического центра «Фортуна».

Специалисты пояснили, что погода продолжает преподносить сюрпризы, поэтому важно своевременно подкормить птиц. Юные натуралисты привели в порядок птичьи «столовые», развесили дополнительные кормушки, которые они сами смастерили. Наполнили их семенами подсолнечника и другими полезными лакомствами для синиц, воробьев и снегирей. Угощение поможет им перенести непогоду, а также расширит зону подкормки и привлечет больше птиц.

Фото со страницы vk.com/ecobashkortostan.