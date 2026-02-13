0 °С
#Нацпроекты
13 Февраля , 14:00

Башкирское предприятие экспортировало нефтегазовое оборудование в Алжир

Компания «Ойлтиммаш» отправила нефтегазовое оборудование собственного производства в Алжир, сообщает пресс-служба правительства республики.

Крупная алжирская добывающая компания использует полученное оборудование для проведения исследований и опытно-промышленной эксплуатации нефтяных и газоконденсатных скважин. Оно изготовлено по специальному заказу, в комплект входят нефтегазовые сепараторы, насосные станции, операторные и прочие вспомогательные системы, необходимые для качественной подготовки нефти и точных замеров количества добытой продукции.

Вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев подчеркнул, что поставка нефтегазового оборудования в Алжир подтверждает высокий экспортный потенциал российских регионов и конкурентоспособность отечественной промышленной продукции.

— Мы придаем большое значение развитию международной кооперации и расширению присутствия российских производителей на зарубежных рынках, — также отметил он.

Обновление парка нефтегазового оборудования на месторождениях Алжира ведется в рамках Декларации об углубленном стратегическом партнерстве, которую лидеры России и Алжира подписали в 2023 году.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной указом президента Владимира Путина, реализуется обновленный в 2025 году национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Обновленный нацпроект нацелен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта до 21,1 трлн рублей, на две трети относительно 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
