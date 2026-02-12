0 °С
#Нацпроекты
12 Февраля , 15:12

Андрей Назаров рассказал о планах по ремонту мостов в Башкирии

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях написал, что в текущем году в регионе отремонтируют 13 мостов.

«Это важные и масштабные преобразования. Мосты связывают села с райцентрами и Уфой. По ним каждый день идут автобусы, в том числе школьные, едут машины скорой помощи, сельхозтехника, грузовой транспорт. Поэтому требования здесь простые и жесткие — безопасность и комфорт», пояснил премьер.

По его словам, в этом году приведут в нормативное состояние не менее 13 мостов общей протяженностью более 1700 погонных метров.

«Работы пройдут в Бураевском, Дюртюлинском, Давлекановском, Ишимбайском, Кугарчинском, Салаватском и других районах, — написал Андрей Назаров. — Среди ключевых объектов переправы через Быстрый Танып, мост через реку Сикася на трассе Стерлитамак–Белорецк–Магнитогорск и мост через Дему на дороге Давлеканово–Толбазы».

Премьер отметил, что в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в республике обновили 11 мостов, более 1200 метров.

Напомним, комплексное развитие территорий — одно из ключевых направлений в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Начало реализации началось с первого января 2025 года. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, обеспечивает преемственность государственной политики в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
