10 Февраля , 16:32

В Башкирии появятся дронопорты

В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в республике планируется создание полигона «Зауралье».

На заседании правительства республики обсудили развитие беспилотных технологий.

— Производство и применение беспилотных авиационных систем успешно развивается в республике уже несколько лет, — приводит пресс-служба правительства региона слова премьер-министра Андрея Назарова. — Сейчас реализуется прорывной проект «Развитие отрасли беспилотной гражданской авиации». Мы активно включились в национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Созданная нами специализированная автономная некоммерческая организация координирует деятельность Научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере развития технологий беспилотных авиационных систем. Статус его резидента получила 21 компания. В прошлом году ими произведено более 9 тысяч беспилотных летательных аппаратов и свыше 850 тысяч электродвигателей для них. В текущем году планируется оснащение Научно-производственного центра современным оборудованием за счет федеральной субсидии.

В свою очередь, директор АНО «Беспилотные объединенные технологии» Марс Аминов доложил, что сегодня выполнены все поставленные государственные задачи: создана Дирекция БАС с участием министерств, вузов и предприятий, Башкирия вошла в первую тройку рейтинга «дронофикации» регионов и заняла гран-при и первые места на всероссийском форуме «Архипелаг». Еще одним достижением стало утверждение методики применения БАС в сельском хозяйстве. При этом республика — первый и единственный регион страны, разработавший подобный документ.

В текущем году в республике запланировано оснащение регионального научно-производственного центра для объединения более 20 компаний-резидентов в рамках национального проекта БАС. Еще одним проектом является создание полигона «Зауралье», который подразумевает создание инфраструктуры, посадочных площадок и дронопортов на территории 35 тысяч кв. км от Уфы до Сибая.

— Беспилотники очень нужны нам как инструмент гражданской экономики: в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, энергетике, стройке, мониторинге и логистике, — продолжил тему в соцсетях Андрей Назаров. — В этом году начинаем ряд амбициозных проектов по развитию БПЛА. Поможет и субсидия, полученная в конкурсе Минпромторга России, и сам регион поддержит отрасль ресурсами.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
