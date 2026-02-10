Аграриям Башкирии возместят затраты на работу с кадрами

В текущем году на возмещение части затрат подготовки работников по ученическим договорам, а также целевому обучению и прохождению производственной практики студентами запланированы 75 млн рублей. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Кстати, в прошлом году по федеральному проекту субсидии выделили 31 предприятию на сумму 43 млн рублей. В итоге, 354 студента прошли производственную практику, а 277 специалистов — обучение по ученическим договорам.

— Башкортостан активно включился в работу по привлечению кадров для агропромышленного комплекса, — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Нам важно выстроить цепочку от школьной скамьи к колледжу и аграрному вузу, чтобы предприятия в итоге получали компетентных и готовых посвятить себя сельскому хозяйству специалистов.

Между тем в конце прошлого года вице-премьер говорил, что в регионе стоит задача уже в школьном возрасте выявлять детей, которые желают посвятить себя сельскому хозяйству, работать с животными, сельскохозяйственными растениями.

— Необходимо выстроить цепочку, от школьной скамьи к колледжу и аграрному вузу, чтобы в итоге получить настоящих профессионалов, — сказал он. — Республике необходимо около 400 агроклассов, эту задачу мы намерены решить к 2030 году.

Напомним, что цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — повышение технологической обеспеченности продовольственной безопасности для создания условий устойчивого роста производства.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.