#Нацпроекты
6 Февраля , 12:07

Школьники Башкирии теперь могут пользоваться электронным дневником в MAX

В отечественном мессенджере появился чат-бот портала Elschool.

Благодаря новинке, родители и учащиеся могут получить информацию из электронной образовательной среды, сообщает пресс-служба правительства РБ. Реализация цифровых сервисов соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».  

— Цифровая платформа MAX все больше пополняется удобными сервисами, — прокомментировал глава минцифры РБ Геннадий Разумикин. — Электронный дневник Башкортостана — востребованный ресурс организации образовательного процесса. Создание чат-бота в популярном мессенджере повышает удобство получения привычной информации. Немаловажным фактором так же является то, что MAX входит в перечень так называемого «белого списка» доступных сервисов при ограничениях мобильного интернета.

Для использования чат-бота необходимо «привязать» номер телефона системой «Сферум» в мессенджере. После специального кода из «Сферума» родителям и ученикам открывается доступ к функционалу электронного сервиса. Для пользования чат-ботом не требуется авторизация с учетными данными Госуслуг. Бот позволяет получить основную информацию об учащемся, просмотреть заданные уроки, оценки по предметам, а также наличие пропусков занятий. Также родители могут видеть информацию обо всех своих детях, учащихся в школе.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
