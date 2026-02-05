0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
#Нацпроекты
5 Февраля , 17:14

В Башкирии отремонтировали участок дороги Стерлитамак — Раевский

В 2025 году в республике привели в норму 12,3 километра трассы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Башкирии отремонтировали участок дороги Стерлитамак — Раевский
В Башкирии отремонтировали участок дороги Стерлитамак — Раевский

В нормативное состояние привели три участка в Альшеевском и Стерлитамакском районах, сообщает пресс-служба правительства РБ. Здесь укрепили основание дороги, обновили асфальт и нанесли разметку.  

— Трасса Стерлитамак — Раевский играет важную роль для жителей Стерлитамака, Альшеевского и Стерлитамакского районов, — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — Здесь проживает около 360 тысяч человек. По этой дороге они могут доехать до Стерлитамака, выехать на федеральную трассу Р-240 Уфа — Оренбург. Кроме того, данное направление привлекает туристов. Жители и гости республики могут добраться до гор Сусактау, Сатыртау и Нарыстау, а также святых источников.

Дорога Стерлитамак — Раевский входит в опорную сеть республики. В текущем года в планах отремонтировать еще шесть километров трассы. 

Всего в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе привели в нормативное состояние более 221 км дорог, входящих в опорную сеть. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru