В Башкирии отремонтировали участок дороги Стерлитамак — Раевский

В нормативное состояние привели три участка в Альшеевском и Стерлитамакском районах, сообщает пресс-служба правительства РБ. Здесь укрепили основание дороги, обновили асфальт и нанесли разметку.

— Трасса Стерлитамак — Раевский играет важную роль для жителей Стерлитамака, Альшеевского и Стерлитамакского районов, — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — Здесь проживает около 360 тысяч человек. По этой дороге они могут доехать до Стерлитамака, выехать на федеральную трассу Р-240 Уфа — Оренбург. Кроме того, данное направление привлекает туристов. Жители и гости республики могут добраться до гор Сусактау, Сатыртау и Нарыстау, а также святых источников.

Дорога Стерлитамак — Раевский входит в опорную сеть республики. В текущем года в планах отремонтировать еще шесть километров трассы.

Всего в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе привели в нормативное состояние более 221 км дорог, входящих в опорную сеть.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.