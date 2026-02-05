В Башкирии отремонтировали четыре крупных моста в рамках нацпроекта

Их общая протяженность превысила 730 погонных метров, сообщает пресс-служба правительства РБ. В частности, в норму привели мост через реку Белую на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, который связывает Архангельский и Кармаскалинский районы. Также отремонтировали два моста в Салаватском районе, пересекающие реки Ай и Юрюзань, и мост через реку Таналык в Хайбуллинском районе.

— Чтобы продлить срок службы искусственных сооружений, повысить безопасность и комфорт при проезде, на трех мостах выполнили ремонт, а на переправе через реку Таналык провели капитальный ремонт: установили 49 балок пролетного строения, обновили покрытие, обустроили тротуары, барьерные и перильные ограждения и другое, — прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — Данные сооружения важны для транспортной связи жителей и гостей республики.

Всего в 2025 году в регионе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» было отремонтировано 11 мостов в Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Белорецком, Кармаскалинском, Салаватском, Зианчуринском и Хайбуллинском районах. Их общая протяженность составила 1260 погонных метров.

В 2026 году планируется отремонтировать не менее 1,5 тысячи погонных метров мостов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.