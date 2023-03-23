В Башкирии в Нефтекамске отремонтируют художественную школу

Ремонт школы, открытой в 1969 году, проводится в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». На него выделено более 29 миллионов рублей, из них более 24 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут на ремонт учебных кабинетов, электроснабжение, облицовку фасада и обустройство входной группы.

Сейчас в школе работают 23 преподавателя, обучаются 885 детей. Школа вырастила лауреатов и дипломантов престижных конкурсов.

- Участие в национальном проекте «Культура» - важный шаг в развитии нашей школы. В обновленную школу придет ещё больше детей и взрослых, которые смогут раскрыть здесь творческий потенциал и продемонстрировать таланты. И, конечно же, улучшится качество образования, — отметил директор школы Руслан Галлямов.

Фото пресс- службы минкульта РБ.