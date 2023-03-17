Белорецкий завод поднял выработку по нацпроекту «Производительность труда»

По нацпроекту была оптимизирована линия производства полимерной покраски от поступления деталей на участок покраски до готовых крашенных комплектных деталей для сборочного конвейера, в результате количество обработанных комплектов бетономешалок за смену увеличилось с 300 до 400.

- Мероприятия нацпроекта помогают предприятиям становиться эффективнее, а именно взглянуть на свою деятельность под другим углом, обнаружить проблемные места в технологической цепи, определить точки роста, повысить компетенции сотрудников и увеличить объемы реализации готового продукта. Сегодня в нацпроекте участвуют уже 151 предприятие республики, - отмечает замминистра экономического развития и инвестиционной политики Айрат Фахретдинов.

В периметр проведения работ на БЗТО в рамках нацпроекта включили заготовительный цех, участок ЛПП, участок сборки, планово-диспетчерский отдел, отдел снабжения и ремонтную службу. По словам эксперта РЦК Александра Кириллова, для улучшения процесса формирования и выдачи нарядов на ЛПП внедрили электронный вариант заданий и создали «прозрачную систему» выполнения суточных заданий.

- Из-за простоев по причине ремонта оборудования применили TPM (всеобщий уход за оборудованием) — это подход к обслуживанию производственного оборудования, направленный на постоянное поддержание его работоспособного состояния. И наконец, на пилоте организовали систему сбора предложений по улучшениям, - подытожил Александр Кириллов.

Кстати, средства, которые БЗТО получит за счет экономии благодаря увеличению производительности труда, будут направлены на развитие и улучшение труда сотрудников.