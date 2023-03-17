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#Нацпроекты
Вчера, 13:13

Белорецкий завод поднял выработку по нацпроекту «Производительность труда»

В Башкирии пилотный участок Белорецкого завода теплового оборудования  в рамках участия в национальном проекте «Производительность труда» увеличил выработку на 33%. Об этом сообщили в Региональном центре компетенций.

Белорецкий завод поднял выработку по нацпроекту «Производительность труда»
Белорецкий завод поднял выработку по нацпроекту «Производительность труда»

По нацпроекту была оптимизирована линия производства полимерной покраски от поступления деталей на участок покраски до готовых крашенных комплектных деталей для сборочного конвейера, в результате количество обработанных комплектов бетономешалок за смену увеличилось с 300 до 400.

- Мероприятия нацпроекта помогают предприятиям становиться эффективнее, а именно взглянуть на свою деятельность под другим углом, обнаружить проблемные места в технологической цепи, определить точки роста, повысить компетенции сотрудников и увеличить объемы реализации готового продукта. Сегодня в нацпроекте участвуют уже 151 предприятие республики, - отмечает замминистра экономического развития и инвестиционной политики Айрат Фахретдинов.

В периметр проведения работ на БЗТО в рамках нацпроекта включили заготовительный цех, участок ЛПП, участок сборки, планово-диспетчерский отдел, отдел снабжения и ремонтную службу. По словам эксперта РЦК Александра Кириллова, для улучшения процесса формирования и выдачи нарядов на ЛПП внедрили электронный вариант заданий и создали «прозрачную систему» выполнения суточных заданий. 

- Из-за простоев по причине ремонта оборудования применили TPM (всеобщий уход за оборудованием) — это подход к обслуживанию производственного оборудования, направленный на постоянное поддержание его работоспособного состояния. И наконец, на пилоте организовали систему сбора предложений по улучшениям, - подытожил Александр Кириллов.

Кстати, средства, которые БЗТО получит за счет экономии благодаря увеличению производительности труда, будут направлены на развитие и улучшение труда сотрудников.

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:производительность трудапредприятия-участникибережливое производстворцкбзто
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