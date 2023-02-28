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Сегодня, 13:26

Вице-премьер Алан Марзаев оценил ход стройки микрорайона «Забелье»

Алан Марзаев вместе с представителями  минстроя РБ, администрации Уфы и подрядчиков осмотрели строящиеся улицы кварталов 21 и 23 микрорайона «Затон-Восточный».

Вице-премьер Алан Марзаев оценил ход стройки микрорайона «Забелье»
Вице-премьер Алан Марзаев оценил ход стройки микрорайона «Забелье»

Под возведение капитальных объектов здесь идет отсыпка земляного полотна, устройство ливневой канализации. Вице-премьер увидел, как идет строительство канализационной насосной станции (КНС) «Затон-Восточный» и канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений канализации. Станция и коллектор должны быть введены в строй к концу 2024 года.

- Эти два крупных проекта реализуются в рамках федеральной программы «Стимул». Забелье - одно из наиболее перспективных территорий Уфы, где в ближайшие годы вырастут новые микрорайоны, поэтому мы уже сегодня готовим инфраструктуру для наших застройщиков, - отметил Алан Марзаев.

 

Фото из тг-канала Алана Марзаева.

Вице-премьер Алан Марзаев оценил ход стройки микрорайона «Забелье»
Вице-премьер Алан Марзаев оценил ход стройки микрорайона «Забелье»
Вице-премьер Алан Марзаев оценил ход стройки микрорайона «Забелье»
Вице-премьер Алан Марзаев оценил ход стройки микрорайона «Забелье»
Вице-премьер Алан Марзаев оценил ход стройки микрорайона «Забелье»
Вице-премьер Алан Марзаев оценил ход стройки микрорайона «Забелье»
Вице-премьер Алан Марзаев оценил ход стройки микрорайона «Забелье»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:программа "стимул"инфраструктурные кредитынацпроект жилье и городская средазабельемарзаев
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