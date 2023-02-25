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#Нацпроекты
Вчера, 15:50

Эксперты отобрали 4 проекта из Башкирии в лонг-лист конкурса «Ты в игре!»

В лонг-лист всероссийского конкурса «Ты в игре!» вошли четыре проекта из Башкирии. Эксперты наконец отобрали для финала 250 спортивных проектов из поступивших 4601 со всех уголков России.

Эксперты отобрали 4 проекта из Башкирии в лонг-лист конкурса «Ты в игре!»
Эксперты отобрали 4 проекта из Башкирии в лонг-лист конкурса «Ты в игре!»

Пока эксперты конкурса решают, какой из проектов достоен вхождения в шорт-лист, стартовало народное голосование на сайте «Ты в Игре!». Конкурс «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке минспорта Россиии благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Одна из приоритетных задач «Ты в игре» — поддержка ярких и полезных инициатив, которые делают спорт неотъемлемой частью жизни россиян.

Башкирия, по сообщению минспорта региона, представила в третий сезон конкурса 74 проекта, из которых 4 остались в лонг-листе. Это «Национальные веломаршруты России VeloRussia», Школа адаптивного плавания Авансан, «Пространство со скоростью звука» от Фонда Римы Баталовой и детская футбольная школа «Ангелболл-Уфа».

Понятно, что все участники конкурса со своими проектами лонг-листа получают поддержку от партнеров конкурса, повышают свои компетенции и знания в акселераторах знаний, но не лишним был бы и денежный приз  - по 300 тысяч рублей за победу в номинациях, и 1 млн рублей – гран-при.

- Масштаб конкурса не перестает удивлять — в него вовлечены авторы-энтузиасты со всей России. В конкурсе представлены не просто спортивные проекты, а инициативы, которые затрагивают важные темы патриотизма и экологии, способствуют социализации и реабилитации, учат новому и помогают находить единомышленников и воспитывать подрастающее поколение. Каждая инициатива делает спорт ближе и доступнее для всех возрастов как в крупных городах, так и в небольших поселках и деревнях, - отметил министр спорта России Олег Матыцин.

Эксперты отобрали 4 проекта из Башкирии в лонг-лист конкурса «Ты в игре!»
Эксперты отобрали 4 проекта из Башкирии в лонг-лист конкурса «Ты в игре!»
Эксперты отобрали 4 проекта из Башкирии в лонг-лист конкурса «Ты в игре!»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:нацпроект демографияфедеральный проект спорт - норма жизнинеординарные яркие проекты регионовконкурс ты в игребашкирия
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