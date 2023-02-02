-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Сегодня, 11:36

Экспортеров Башкирии примут в программу «Сделано в России»

Предприятия республики получат поддержку Российского экспортного центра, решив вступить в программу «Сделано в России». Об этом сообщает министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности  РБ Маргарита Болычева.

Экспортеров Башкирии примут в программу «Сделано в России»
Экспортеров Башкирии примут в программу «Сделано в России»

Программа «Сделано в России» призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. Ее участниками и владельцами одноименного добровольного сертификата могут стать производители любой несырьевой продукции.

- Добровольный сертификат «Сделано в России» – это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении на приоритетных рынках под «зонтиком» странового бренда. Компании получат возможность участия в рекламно-информационных кампаниях для продвижения своей продукции на приоритетном рынке с дальнейшим масштабированием на другие страны, - подчеркнула Маргарита Болычева.

РЭЦ, в свою очередь, поможет сертификатовладельцам продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах, шоу-румах агропродукции за рубежом и предложит кобрендинговые проекты. В том числе В2В-продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках и специальные рекламные кампании.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:национальный проект международная кооперация и экспортрэцсделано в россиисделано в башкортостанедобровольная сертификацияболычева
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика