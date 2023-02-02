Экспортеров Башкирии примут в программу «Сделано в России»

Программа «Сделано в России» призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. Ее участниками и владельцами одноименного добровольного сертификата могут стать производители любой несырьевой продукции.

- Добровольный сертификат «Сделано в России» – это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении на приоритетных рынках под «зонтиком» странового бренда. Компании получат возможность участия в рекламно-информационных кампаниях для продвижения своей продукции на приоритетном рынке с дальнейшим масштабированием на другие страны, - подчеркнула Маргарита Болычева.

РЭЦ, в свою очередь, поможет сертификатовладельцам продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах, шоу-румах агропродукции за рубежом и предложит кобрендинговые проекты. В том числе В2В-продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках и специальные рекламные кампании.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.