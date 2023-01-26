В Башкирии стартует первый марафон «Мой бизнес»

Мероприятия бизнес-марафона «Мой Бизнес» продолжатся до 28 февраля. Предприниматели пройдут практикум по составлению бизнес-плана, получат консультации по мерам государственной поддержки бизнеса, примут участие в предпринимательском нетворкинге.

- Мы постоянно расширяем спектр поддержки малого бизнеса. Бизнес-марафон «Мой бизнес» - это новая обучающая программа, которая позволит участникам не только получить актуальные знания, но и расширить круг деловых знакомств, получить одобрение своим бизнес-планам, - пояснил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

В каждом из городов появятся рабочие группы в социальных сетях для он-лайн консультаций экспертов с предпринимателями, информирования о встречах с инвесторами и актуальных мерах господдержки бизнеса. Организаторы обещают сопровождать проекты участников марафона до 15 марта 2023 года.

Где ждут на бизнес-марафон предпринимателей и ссылки для регистрации участников:

1 февраля – Бирск (МАУ «ТОК-центр Уникум», ул. Интернациональная, 94А) https://oporarb.timepad.ru/event/2298859/

2 февраля – Янаул (ул. Азина, 9А) https://oporarb.timepad.ru/event/2298927/

8 февраля – Белебей (Центр «Мой бизнес», ул. Ленина, 28) https://oporarb.timepad.ru/event/2299983/

13 февраля – Баймак (проспект Салавата, 34) https://oporarb.timepad.ru/event/2299985/

17 февраля – село Верхние-Киги (Коворкинг центр, ул. Советская, 14) https://oporarb.timepad.ru/event/2299984/

28 февраля – Кумертау (Центр «Мой бизнес», ул. Горького, 11) https://oporarb.timepad.ru/event/2299175/

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.