В Башкирии на поддержку предпринимательства направили почти миллиард рублей

Малый и средний бизнес республики нимало не смутился условиями пандемии и усилением внешних санкций и достиг практически четверти валового регионального продукта и дал в консолидированный бюджет 14,8 млрд рублей налогов. Но и государство, со своей стороны, оказало предпринимателям Башкирии меры поддержки почти на миллиард рублей, в том числе в рамках национального проекта - более 644 миллионов.

- По сумме выделенных федеральных средств Башкирия в прошлом году заняла 5 место среди регионов России, и второе – в ПФО. В этом году ожидается увеличение мер поддержки субъектов МСП по национальному проекту почти до 700 миллионов рублей, - отметил Рустем Афзалов.