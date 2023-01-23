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#Нацпроекты
Вчера, 18:14

В Башкирии на поддержку предпринимательства направили почти миллиард рублей

В 2022 году государство поддержало субъекты малого и среднего предпринимательства республики в общей сложности на 974 миллиона рублей. Об этом заявил на оперативке правительства региона министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

В Башкирии на поддержку предпринимательства направили почти миллиард рублей
В Башкирии на поддержку предпринимательства направили почти миллиард рублей

Малый и средний бизнес республики нимало не смутился условиями пандемии и усилением внешних санкций и достиг практически четверти валового регионального продукта и дал в консолидированный бюджет 14,8 млрд рублей налогов. Но и государство, со своей стороны, оказало предпринимателям Башкирии меры поддержки почти на миллиард рублей, в том числе в рамках национального проекта  - более 644 миллионов.

-  По сумме выделенных федеральных средств Башкирия в прошлом году заняла 5 место среди регионов России, и второе – в ПФО. В этом году ожидается увеличение мер поддержки субъектов МСП по национальному проекту почти до 700 миллионов рублей, - отметил Рустем Афзалов.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:механизм господдержки предпринимательствамалый и средний бизнеснацпроектсубъекты мспправительство башкирииафзалов
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