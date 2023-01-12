В Башкирии поддержали изготовление бань-бочек на 4,3 миллиона рублей

Средства пойдут на покупку сушильного комплекса, ранее компания «Парна» сушила древесину на аутсорсе. На предприятии пообещали, что новое оборудование позволит увеличить объемы производства на 30%.

Кроме того, собственная вакуумная сушильная камера позволит не только исключить потерю материала на этапе выбраковки, но и увеличить производительность на треть за счет исключения потерь времени во всем технологическом процессе. Договор лизинга заключен по ставке 6% годовых на семь лет. Лизинговая поддержка реализована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Лизинг – максимально эффективный инструмент, который позволяет обновлять оборудование даже при дефиците собственных средств, и тем самым обеспечивать рост производства и возможность выходить на новые рынки сбыта, - подчеркнул министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Отметим, что на последние пять лет Региональная лизинговая компания РБ оказала льготное лизинговое финансирование почти на 3,8 млрд рублей, из которых на республику пришлись 1,25 млрд рублей.

- Мы рассмотрели 219 лизинговых заявок из 38 регионов России. В 2023-м планируем расширить линейку лизинговых продуктов, - поделился планами директор РЛК РБ Азат Хайруллин.

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