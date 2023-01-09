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Сегодня, 14:16

В Башкирии подведут предварительные итоги мусорной реформы

Федеральный центр в 2023 году оценит регионы  по достижениям целей реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Итоговый рейтинг будет учитывать достижения по наличию инфраструктуры объектов сортировки и размещения ТКО, а также степень развития системы раздельного сбора мусора, заявил на совещании премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

В Башкирии подведут предварительные итоги мусорной реформы
В Башкирии подведут предварительные итоги мусорной реформы

Андрей Назаров напомнил чиновникам, что к 2024 году следует ликвидировать все несанкционированные свалки и обеспечить семидесятипроцентный охват населения раздельным сбором мусора.

- Уже два года мы активно привлекаем федеральные средства на создание инфраструктуры раздельного сбора отходов. Все муниципалитеты в прошлом году получили свыше 11 тысяч контейнеров. Теперь важно, чтобы эта система начала работать. Надо менять культуру потребления и обращения с отходами и проводить информационную работу с населением, - напутствовал исполнителей мусорной реформы  Андрей Назаров.

Задача на текущий год – увеличить долю переработки отходов до среднего значения по России. А значит нужно активнее привлекать внебюджетные инвестиции в строительство объектов обращения с отходами, в том числе на условиях концессии.

- Инвесторов, реализующих проекты в сфере обращения с отходами, мы продолжим поддерживать и стимулировать. Так, в 2023-м заработают механизмы возмещения части затрат на приобретение оборудования для мусоросортировочных комплексов, - отметил премьер.

Министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов особо отметил лидера среди региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами - «Экология Т», и пообещал ему информационную поддержку. Андрей Назаров поручил разработать систему поощрения регоператоров по обращению с ТКО. И заодно - обеспечить в 2023 году ввод в эксплуатацию не менее 3-х объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в Башкирии.

 

Фото pravitelstvorb.ru

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:нацпроект экологиячистая странагенеральная уборкараздельный сбор мусорареформа ткомусорная реформафазыловназаров
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