-36 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Вчера, 15:16

Нияз Фазылов рассказал об итогах 2022 года в сфере охраны окружающей среды

Башкортостан – регион, насыщенный производственными мощностями различных отраслей экономики, которые оказывают значительную нагрузку на экологию. В 2022 году предприятия региона реализовали мероприятий, направленные на модернизацию производственного оборудования и технологий, на сумму более 4,5 млрд рублей, рассказал министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Нияз Фазылов рассказал об итогах 2022 года в сфере охраны окружающей среды
Нияз Фазылов рассказал об итогах 2022 года в сфере охраны окружающей среды

В Уфе и Стерлитамаке закуплены в целях мониторинга качества атмосферного воздуха две станции контроля за 60 млн рублей, которые заработают уже в этом году. Аккредитовали новые автоматизированные станции контроля загрязнения атмосферы в Учалах и в Учалинском районе.

Башкирия вошла в пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В Уфе создали на базе УГНТУ карбоновый полигон, индустриальными партнерами которого стали «Башкирская содовая компания» и БашГУ.

- Глава республики поставил перед нами стратегические задачи по повышению качества и уровня жизни населения. Благодаря совместным усилиям органов власти, ведомств, предприятий и жителей, сегодня регион сохраняет высокие позиции в различных экологических рейтингах, - отмечает Нияз Фазылов.

В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» республике выделена самая крупная в стране федеральная субсидия в размере 168,7 млн рублей, за счет которых приобретено 11451 контейнеров, что на треть закрыло потребности региона. Кроме того, ликвидирована 2 361 несанкционированная свалка, еще предстоит «зачистить» 878 свалок.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» с учетом привлечения федерального софинансирования до 2024 года планируется ликвидировать 6 крупных несанкционированных свалок в Баймаке, Стерлитамаке, Сибае, Кумертау, Благовещенске и Давлеканово. На трех свалках уже идут ликвидационные работы.

А еще в Башкирии в ходе федерального проекта «Генеральная уборка» до 2024 года обследуют 30 объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, из которых треть уже изучили в 2022-м. В данный проект минприроды рассчитывает включить в этом году  85 крупных несанкционированных свалок.

По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» республика достигла целевых показателей. В наступившем году окончательно восстановят пруд в Благовещенске, а за пару лет очистят русло реки Демы на участке в 37 километров.

- Достигнутые нами результаты и наработанный опыт определяют тренды развития в области охраны окружающей среды на много лет вперед. Это касается контрольно-надзорной деятельности, охраны атмосферного воздуха, сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, развитию системы особо охраняемых природных территорий, сохранения биоразнообразия, - резюмировал Нияз Фазылов.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ.

Нияз Фазылов рассказал об итогах 2022 года в сфере охраны окружающей среды
Нияз Фазылов рассказал об итогах 2022 года в сфере охраны окружающей среды
Нияз Фазылов рассказал об итогах 2022 года в сфере охраны окружающей среды
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:нацпроект экологияминприродопользования и экологиичистая страналиквидация свалокнияз фазыловитоги 2022 года
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика