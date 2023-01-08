Нияз Фазылов рассказал об итогах 2022 года в сфере охраны окружающей среды

В Уфе и Стерлитамаке закуплены в целях мониторинга качества атмосферного воздуха две станции контроля за 60 млн рублей, которые заработают уже в этом году. Аккредитовали новые автоматизированные станции контроля загрязнения атмосферы в Учалах и в Учалинском районе.

Башкирия вошла в пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В Уфе создали на базе УГНТУ карбоновый полигон, индустриальными партнерами которого стали «Башкирская содовая компания» и БашГУ.

- Глава республики поставил перед нами стратегические задачи по повышению качества и уровня жизни населения. Благодаря совместным усилиям органов власти, ведомств, предприятий и жителей, сегодня регион сохраняет высокие позиции в различных экологических рейтингах, - отмечает Нияз Фазылов.

В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» республике выделена самая крупная в стране федеральная субсидия в размере 168,7 млн рублей, за счет которых приобретено 11451 контейнеров, что на треть закрыло потребности региона. Кроме того, ликвидирована 2 361 несанкционированная свалка, еще предстоит «зачистить» 878 свалок.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» с учетом привлечения федерального софинансирования до 2024 года планируется ликвидировать 6 крупных несанкционированных свалок в Баймаке, Стерлитамаке, Сибае, Кумертау, Благовещенске и Давлеканово. На трех свалках уже идут ликвидационные работы.

А еще в Башкирии в ходе федерального проекта «Генеральная уборка» до 2024 года обследуют 30 объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, из которых треть уже изучили в 2022-м. В данный проект минприроды рассчитывает включить в этом году 85 крупных несанкционированных свалок.

По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» республика достигла целевых показателей. В наступившем году окончательно восстановят пруд в Благовещенске, а за пару лет очистят русло реки Демы на участке в 37 километров.

- Достигнутые нами результаты и наработанный опыт определяют тренды развития в области охраны окружающей среды на много лет вперед. Это касается контрольно-надзорной деятельности, охраны атмосферного воздуха, сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, развитию системы особо охраняемых природных территорий, сохранения биоразнообразия, - резюмировал Нияз Фазылов.

Фото Александр ДАНИЛОВ.