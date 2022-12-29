В Башкирии реконструировали 20 километров автодороги Бирск-Тастуба-Сатка

Дорожники обустроили участок качественной «ливневкой», смонтировали барьерное ограждение, установили более 100 дорожных знаков и нанесли разметку.

- При реконструкции строители также смонтировали три арочных моста, провели капитальный ремонт моста через реку Картья. Кроме того, через автомобильную дорогу устроен переход для пропуска животных через дорогу на путях их миграции, и специальные ограждения на восьмикилометровом протяжении, - уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Напомним, что автодорога Бирск-Тастуба-Сатка модернизируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В целом Башкирия получила в этом году по этому нацпроекту свыше 14 млрд рублей. Что в общей сложности позволило уже реконструировать и «откапиталить» автодороги общей длиной 168 км и восемь мостов.