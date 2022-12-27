Пиломатериалы из Башкирии закупают 15 стран

Обработанные и обрезные доски, шпунтованные доски, брус и другие изделия из хвойных и лиственных пород деревьев закупили в Башкирии Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Китай, Латвия, Литва, Вьетнам, Узбекистан, Эстония, Чехия.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года теруправление Россельхознадзора проконтролировало 4039 партий лесоматериалов общим объемом 152 тыс. 164 кубометров пиломатериалов, экспортированных лесопромышленным комплексом региона в 19 стран мира.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целевой индикатор - достижение объёма экспорта (в стоимостном выражении) не сырьевых не энергетических товаров в размере 250 млрд долларов. В связи со сложными геополитическими условиями выполнение нацпроекта стало затруднительным. Однако по результатам нынешнего года снижение показателей оказалось минимальным — всего 1,8 процента.