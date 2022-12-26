В Башкирии назвали лучших наставников по нацпроекту

Во второй раз за всю историю нацпроекта в регионе определяли тех, кто лучше всего внедряет передовой практической опыт наставничества для повышения производительности труда. В двух номинациях «Наставничество в области повышения производительности труда» и «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» победу праздновали ООО «Петон Констракшн» и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

- Наставничество – это один из основных инструментов развития культуры высокой производительности. Сегодня мы признаем успешный практический опыт наставничества, поощряем самих наставников, внесших значительный вклад в развитие предприятий. При активной позиции руководства компаний-участников нацпроекта, у нас есть все предпосылки для успешного его продвижения, тиражирования, повышения эффективности, роста экономики республики и удержания ее в числе сильнейших регионов России, - обратился к номинантам первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Дипломы 2 степени получили ООО «НПФ «ВИСМА» и АО «Белебеевский завод «Автонормаль». Третье место в номинациях конкурса завоевало ООО ИПП «Новые технологии». Между тем, компания «Петон констракшн», будучи региональным лидером, сумела взять третье место на всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества».