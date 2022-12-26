-9 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Сегодня, 09:27

Радий Хабиров порадовался за молодых предпринимателей, получивших федеральные гранты

Глава республики рассказал в соцсетях о молодых предпринимателях республики, выигравших первые гранты из федерального бюджета на ведение бизнеса. Их дают юным бизнесменам до 25-летнего возраста в в сумме от 100 тысяч рублей до полумиллиона.

Радий Хабиров порадовался за молодых предпринимателей, получивших федеральные гранты
Радий Хабиров порадовался за молодых предпринимателей, получивших федеральные гранты

Радий Хабиров представил на своей странице в соцсетях кумертаусскую грантополучательницу Диану Ибрагимову. Родители девушки, по словам главы региона, тоже предприниматели, у семьи – сеть медицинских многопрофильных учреждений.

- В 2022 году девушка обратилась за поддержкой в администрацию Кумертау, там ей помогли собрать документы на участие в грантовом конкурсе. Летом Диана Ибрагимова получила от государства субсидию в полмиллиона рублей, купила на них станок по производству бахил и теперь обеспечивает ими частные медучреждения Кумертау и других городов и районов республики. Объём продаж – до 100 тысяч пар в месяц, - написал Радий Хабиров.

 

Фото тг-канал Радия Хабирова

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:поддержка предпринимательствамолодые бизнесменыгрантысубсидиибизнес-шерифырадий хабиров
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика