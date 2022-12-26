Радий Хабиров порадовался за молодых предпринимателей, получивших федеральные гранты

Радий Хабиров представил на своей странице в соцсетях кумертаусскую грантополучательницу Диану Ибрагимову. Родители девушки, по словам главы региона, тоже предприниматели, у семьи – сеть медицинских многопрофильных учреждений.

- В 2022 году девушка обратилась за поддержкой в администрацию Кумертау, там ей помогли собрать документы на участие в грантовом конкурсе. Летом Диана Ибрагимова получила от государства субсидию в полмиллиона рублей, купила на них станок по производству бахил и теперь обеспечивает ими частные медучреждения Кумертау и других городов и районов республики. Объём продаж – до 100 тысяч пар в месяц, - написал Радий Хабиров.

Фото тг-канал Радия Хабирова